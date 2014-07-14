З будинку скандального ректора Мельника раптово зникли документи його захисту - ЗМІ

Сьогодні, 14 липня, не відбулось судове засідання з розгляду справи екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, повідомляє кореспондент ТСН.

Засідання перенесли на 21 липня у зв'язку з неявкою потерпілого, хоча сам потерпілий з'явився через кілька хвилин після того, як було оголошено про перенесення розгляду справи.

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У суді з'ясувалась ще одна деталь – з будинку Мельника зникла валіза з документами, в яких обґрунтовується невинність підзахисного. Як повідомляється, валізка зникла сьогодні вночі у часовий проміжок з 1 до 7 години ранку.

Як відомо, Мельник звинувачується у отриманні неправомірної вигоди – минулого літа його затримали за отримання двох хабарів в 40 та 80 тис. грн.

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Нагадаємо, з будинку Мельника минулого літа зникав і сам ректор – він позбувся електронного браслету та втік. Його затримали вдруге 1 квітня поточного року.