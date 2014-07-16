У колишній психлікарні Костянтинівки міліція виявила цех з виготовлення фугасів

Про це УНІАН повідомили сьогодні у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, цех з виготовлення саморобних вибухових пристроїв виявлено в Костянтинівці співробітниками Управління з питань боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС Донецької області, вилучені не тільки протитанкові міни й фугаси, а й небезпечні отруйні хімічні речовини.

За словами начальника Артемівського УБОЗ Артема Крищенко, біля входу в приміщення було виявлено, а потім за допомогою саперів знешкоджено 5 одиниць протитанкових мін і фугасів.

Читайте такожУ чотирьох звільнених від терористів містах Донеччини відновлено мовлення українських каналів «Проте, крім цих снарядів, там же ми виявили і склад небезпечних отруйних хімічних речовин, які становили загрозу життю і здоров'ю жителів міста Костянтинівка, тому одразу ж сповістили про знахідку в ДСНС», - сказав Крищенко.

Разом з прибулими бійцями ДСНС правоохоронці винесли й знешкодили більш як 40 кг аміачної селітри, 100 кг сірки, більш як 150 л різних їдких кислот і лугів, 20 кг пудри алюмінієвої, пристрої для подрібнення хімічних речовин, замітки з пропорціями хімічних речовин для виготовлення вибухівки, пакети тощо. Тут же на місці були прилади для начинення вибуховими сполуками: залізні балони, радіатори батарей опалювання, труби, частини учбових боєприпасів, побутових предметів.

Під час проведення перевірки фахівцями було встановлено, що зловмисники, використовуючи вказані речовини, могли виготовити більш як 300 кг вибухівки (фугасів), а також мали змогу виготовити хімічну зброю, що їх надалі можна було б використати при проведенні терористичних акцій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України «незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.