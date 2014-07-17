ФСБ затримала українських прикордонників, яких бойовики відтіснили на територію РФ - журналіст

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Всеволод Філімоненко.

"Сьогодні, в прикордонному районі Луганської області, українська 72-я погран. бригада, у складі 15 бійців, займалася навантаженням трупів у рефрижератор. В цей час, бойовики "ЛНР" почали обстріл наших солдатів, з системи ГРАД. Наші бійці встигли піти в притулок, але п'ятеро все одно отримали важкі поранення. Обстріл не припинялися, довелося відступати, терористи залповим вогнем витіснили українських солдатів на територію РФ, де їх вже чекали співробітники ФСБ. Комітетники заарештували усіх до єдиного і доставили в госпіталь,в російському Гуково", - повідомив журналіст.

За його словами, госпіталь знаходиться в оточенні поліції РФ, в будівлі працюють десятки російських журналістів.Читайте такожРосіяни стягують техніку на кордон з Україною та облаштовують вогневі позиції - РНБО

"Керівництво АТО зв'язався з прикордонною службою Росії з питання видачі прикордонників українській стороні, але там порекомендували звертатися до верховному головнокомандувачу збройними силами РФ і поклали трубку", - написав у соцмережі Всеволод Філімоненко.