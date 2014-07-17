У Херсонській області СБУ знешкодила групу бойовиків, вилучено зброю та вибухівку

Під час проведення обшуку одного із затриманихучасників групи СБУ вилучила зброю, перероблену під бойовий пістолет із сталевими кулями. У іншого, за місцем його роботи, правоохоронці вилучили газети сепаратистського змісту «Новороссия» та листівки із закликами до порушення територіальної цілісності України. Крім цього, у нього виявлено чотири саморобних вибухових пристрої, повідомляє прес-служба СБУ.

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Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.