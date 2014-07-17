У Херсонській області СБУ знешкодила групу бойовиків, вилучено зброю та вибухівку

16:30, 17 липня 2014
Політика
0 0

15 липня у м. Нова Каховка  Херсонської  областіспівробітники СБУ  знешкодили групу бойовиків, причетних  до сепаратистської та терористичної  діяльності на сході України.Встановлено їхню причетність до терористичної організації, щоорудує на території Донеччини.

бойовики / СБУ

Під час проведення обшуку одного із затриманихучасників групи СБУ вилучила зброю, перероблену під бойовий пістолет із сталевими кулями. У іншого, за місцем його роботи, правоохоронці вилучили газети сепаратистського змісту «Новороссия» та листівки із закликами до порушення територіальної цілісності України. Крім цього, у нього виявлено чотири саморобних вибухових пристрої, повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте такожРНБО: в Україні зафіксовані військові у формі збройних сил Росії

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

бойовики / СБУСБУ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter