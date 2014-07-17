У Херсонській області СБУ знешкодила групу бойовиків, вилучено зброю та вибухівку
16:30, 17 липня 2014Політика
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15 липня у м. Нова Каховка Херсонської областіспівробітники СБУ знешкодили групу бойовиків, причетних до сепаратистської та терористичної діяльності на сході України.Встановлено їхню причетність до терористичної організації, щоорудує на території Донеччини.
На Херсоншині СБУ знешкодила групу бойовиків / СБУ
Під час проведення обшуку одного із затриманихучасників групи СБУ вилучила зброю, перероблену під бойовий пістолет із сталевими кулями. У іншого, за місцем його роботи, правоохоронці вилучили газети сепаратистського змісту «Новороссия» та листівки із закликами до порушення територіальної цілісності України. Крім цього, у нього виявлено чотири саморобних вибухових пристрої, повідомляє прес-служба СБУ.
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Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
СБУ
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