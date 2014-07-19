Врятовано ще одного члена екіпажу збитого терористами Ан-26

Механік збитого російськими бойовиками над територією Луганської області військово-транспортного літака Ан-26, про якого після катастрофи літака нічого не було відомо, перебуває в безпеці.

Про це повідомив прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Врятовано одного з членів екіпажу літака Ан-26, який був підступно збитий російськими найманцями в українському небі», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, механік Ан-26 не потрапив у полон, як не виключали раніше, а за допомоги небайдужих людей був врятований, схований від терористів, а потім переправлений на безпечну територію.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку було 7 членів екіпажу і одна людина, яка супроводжувала вантаж.

У прес-центрі АТО повідомляли, що четверо з восьми членів екіпажу збитого українського літака Ан-26 врятовано й направлено в безпечний район.

Двоє загинули, доля ще двох членів екіпажу, включаючи знайденого механіка, була невідома.