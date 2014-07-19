Бойовики досі не пустили на місце падіння «Боїнга» міжнародних експертів - Гройсман

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час зустрічі в Кабінеті міністрів України із послами країн, чиї громадяни загинули внаслідок цього терористичного акту, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він наголосив, що уряд закликає «все світове співтовариство об’єднати зусилля для створення безпечних умов на території падіння збитого терористами пасажирського літака та можливості безпосередньо на місці працювати експертам різних країн для всебічного і об’єктивного розслідування теракту».

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За словами Гройсмана, який очолює урядову комісію з розслідування обставин катастрофи в Донецькій області літака Boeing-777 ”Малайзійських авіаліній”, «нас навмисно не допускають і блокують будь-які наші дії для того, щоб приховати і знищити докази злочину терористів».

«Є інформація, що вчора короткий час на місці працювали представники ОБСЄ та фахівці національного бюро розслідувань, однак попереджувальними пострілами в повітря терористи змусили їх покинути територію», - сказав Гройсман. Він також додав, що на місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які виконують пошукові операції під дулами автоматів бойовиків.

Віце-прем’єр також повідомив, що вчора з місця падіння збитого літака терористи вивезли, за різними даними, від 34 до 37 тіл загиблих людей у Донецьк, де проводиться їх експертиза під повним контролем бойовиків.

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Гройсман запевнив послів, що Україна робитиме все можливе для забезпечення прозорості розслідування цього терористичного акту разом із представниками міжнародного співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на рейсі перебували 192 громадянина Нідерландів. Крім того, під час катастрофи на борту літака перебували 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу й 2 немовлят. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців, у числі яких було немовля.

В опублікованому списку значаться 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Велика Британія й Південна Африка).

Серед пасажирів перебували також 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.