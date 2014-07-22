"ДНР" передала малайзійським експертам "чорні ящики" - ЗМІ
02:31, 22 липня 2014Політика
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Бойовики "ДНР" передали "чорні скриньки" збитого ними пасажирського літака Boeing 777 представникам Малайзії.
REUTERS
Передача "чорних скриньок" відбулася в Донецьку цієї ночі о 1:10 в будівлі захопленої бойовиками Донецької ОДА, повідомляє ТСН з посиланням на The Guardian.
Сторони підписали відповідний меморандум про передачу "чорних скриньок".
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Крім того, у виданні зазначили, що під час зустрічі з представниками делегації Малайзії ватажки терористів вчергове поклали провину за трагедію на Україну.
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