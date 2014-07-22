Чорні скриньки "Боїнга" знаходяться в одному з вагонів з тілами - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав голова Держкомісії, віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

“У нас на даний момент немає інформації щодо безпосередньо чорних скриньок. Ми знаємо тільки те, що вони попередньо знаходяться в одному з вагонів. Зараз фахівці Нідерландів, Малайзії, ІКАО проводять відповідні консультації, яким чином передати ці самописці для дослідження. Українській стороні вони не пред'явлені. На даний момент ми очікуємо цих пропозицій від всіх сторін, щоб зробити відповідні офіційні процедури оформлення подальших дій щодо чорних скриньок”, - сказав Гройсман. “Ні, у нас в руках їх (чорних скриньок - УНІАН) немає”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят. В літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки). Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

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