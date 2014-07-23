Під Авдіївкою терористи з мінометів обстріляли військову частину - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

"Військова частина під Авдіївкою № 2398 щойно була обстріляна терористами. Ця ВЧ знаходиться в безпосередній близькості до Донецького аеропорту. Працювала артилерія, безпілотник, міномети", - написав він.

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За інформацією Бочкали, безпосередньо сам аеропорт обстрілюють з "Градів" з різних сторін, розміщених у кількох містах - Смолянці, Перемозі, Пісках, Заперевальній, в Мирному, Макіївці, Красногорівці.

"Для ДНР і Гиркин вкрай важливо взяти аеропорт. Потрібна хоч якась перемога на тлі суцільних поразок. Наші бійці героїчно стримують натиск. Але просять підкріплення!", - написав Бочкала.