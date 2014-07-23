Держдеп назвав заяву Міноборони РФ про катастрофу Boeing пропагандою

"Очевидно, що це вільний виклад фактів і пропаганда, і ми категорично з цим не згодні", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Росбалт.

За словами Харф, у США є "величезна кількість доказів" із відкритих джерел і засекречена інформація, які спростовують версію російських військових. "Американська розвідка повинна оприлюднити наявні в її розпорядженні відповідні дані пізніше у вівторок", - сказала Марі Харф. За цими даними, випустили ракету саме проросійські ополченці.

Харф знову закликала Росію змусити повстанців Донбасу забезпечити безперешкодний доступ міжнародним експертам у район падіння літака.

Харф додала, що РФ поширює дезінформацію і пропаганду протягом усього конфлікту на Південному Сході України.

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Раніше начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-лейтенант Андрій Картополов повідомив, що Росія володіє космічними знімками позицій української ППО в районі, де зазнав аварії малайзійський літак: "У нас є космічні знімки окремих місць розташування засобів протиповітряної оборони української армії на південному сході країни. Перші три знімки датовані 14 липня. На першому знімку показано пускові установки зенітних ракетних комплексів "Бук" в районі 8 км на північний захід від Луганська".

За словами Картополова, українська зенітна ракетна установка "Бук" напередодні трагедії малайзійського літака була передислокована з-під Донецька в район, що прилягає до території, контрольованої ополченцями. Також Міноборони РФ заявило про появу в небі поряд з "Боїнгом" українського штурмовика Су-25.

У Києві заявили, що поруч з Boeing 777 не було українського військового літака.