Боїнг збили сепаратисти, але помилково - розвідка США

За словами розвідників США, прямих доказів причетності Росії до авіакатастрофи немає. Вони припускають, що сепаратисти збили пасажирський літак ракетою SA-11 «земля-повітря», повідомляє Радіо Свобода.

Розвідники США наголошують, що Росія продовжує доставляти бойовикам на Донбасі зброю, зокрема ракети та танки. Але, зазначають вони, невідомо, чи росіяни брали участь у запуску ракети, яка влучила у пасажирський літак. Розвідники також не можуть сказати, чи бойовиків, які запустили ракету, тренувала Росія.

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У понеділок президент США Барак Обама заявив, що літак малайзійських авіаліній «був збитий з території, контрольованої сепаратистами». Обама також наголосив, що Росія тренувала сепаратистів і «озброювала їх, постачаючи, зокрема, зенітну зброю».

Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав катастрофи 17 липня на сході України. СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». Крім того, СБУ опублікувала перехоплені записи розмов, із яких випливає, що літак збили саме бойовики. СБУ також заявляє, що має й докази, що доставленими для цього з Росії зенітно-ракетними комплексами «Бук» керували російські військові фахівці.

На борту літака перебували 298 людей, зокрема 15 членів екіпажу, всі вони загинули.