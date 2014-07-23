Україна сподівається, що Росія відмовиться від постачання терористам фосфорних боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас є документальні докази переговорів терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» з їхнім покровителем у Російській Федерації з вимогою доправити їм фосфорні боєприпаси для установок БМ-21 "Град". Після того, як ми вчора оприлюднили цю інформацію, є шанс, що РФ відмовиться постачати такого роду боєприпаси, бо це буде пряме підтвердження тих доказів, які нами отримані», - сказав Геращенко.

Читайте такожБойовики вивезли установку «Бук» у Росію, а "чорні скриньки" передадуть ФСБ - Геращенко За його словами, ведеться оформлення передачі цих доказів до Ради безпеки ООН, оскільки фосфорні боєприпаси заборонені міжнародними конвенціями.

Читайте такожБойовики ведуть переговори з РФ про отримання партії фосфорних боєприпасів - радник міністра МВС Геращенко наголосив, що в Україні на сьогодні не існує фосфорних боєприпасів.