Слідству передадуть супутникові знімки місця падіння Boeing-777

Як повідомили в прес-службі президента Петра Порошенка, це буде зроблено з метою повного і прозорого розслідування теракту. "Представникам поліції Нідерландів та правоохоронних органів інших країн, громадяни яких стали жертвами злочину, а також місії ОБСЄ будуть передані супутникові знімки місця падіння літака Boeing-777, збитого 17 липня над Україною", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається у повідомленні, завдяки наявності таких знімків експерти зможуть встановити точні місця падіння уламків літака, навіть ті, до яких при пошукових заходах досі немає доступу, або довести відсутність фрагментів літака, які були вивезені терористами з місця події.