Командування 79-ої бригади десантників повідомляє про 54 дезертирів
19:45, 28 липня 2014Політика
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Командування 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України повідомляє, що з березня по 27 липня дезертирували 54 військовослужбовців.
REUTERS
Про це сказано в повідомленні командування бригади, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
"Зганьбили себе 54 військовослужбовців, які втекли, залишивши бойову зброю і зрадивши своїх товаришів. І це в той час, коли переважна більшість миколаївських десантників проявляють безприкладну мужність і героїзм при виконанні поставлених бойових завдань", - сказано в повідомленні.
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Командування 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ВС України нагадує, що за дезертирство винні понесуть кримінальне покарання.
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