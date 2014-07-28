Командування 79-ої бригади десантників повідомляє про 54 дезертирів

Про це сказано в повідомленні командування бригади, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Зганьбили себе 54 військовослужбовців, які втекли, залишивши бойову зброю і зрадивши своїх товаришів. І це в той час, коли переважна більшість миколаївських десантників проявляють безприкладну мужність і героїзм при виконанні поставлених бойових завдань", - сказано в повідомленні.

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Командування 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ВС України нагадує, що за дезертирство винні понесуть кримінальне покарання.