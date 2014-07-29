СБУ затримала двох військовослужбовців, які викрадали з військової частини авіапальне

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що офіцери (один з яких відповідав за технічний стан військових літаків) за рахунок недостатньо якісного проведення регламентних робіт на літаках, що перебувають на бойовому чергуванні, штучно створювали залишок авіапального, який потім вивозили та реалізовували.

Правопорушників було затримано співробітниками СБУ «на гарячому» під час спроби вивезти з території військової частини 500 літрів авіаційного пального.Читайте такожУ Дніпропетровську заарештували стюарда, який доповідав "ДНР" про вильоти українських літаків

Стосовно затриманих прокуратурою з нагляду за додержанням законів у військовій сфері розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.410 (викрадення військовослужбовцем військового майна) Кримінального кодексу України.

Керівництвом Міністерства оборони України прийнято рішення позбавити офіцерів військових звань та звільнити зі служби без права на пенсію.