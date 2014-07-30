Росія використовує окупований Крим як базу для повітряної розвідки - ДПСУ

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Росіяни продовжують повітряну розвідку території України», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПротягом одного дня прикордонники виявили три немарковані безпілотники«О 22.30 29.07.14 прикордонним нарядом виявлено політ безпілотного літального апарату, який на висоті до 4 км рухався вздовж адміністративного кордону АР Крим (без перетину адміністративної межі) в напрямку н.п. Хорли Херсонської області», - зазначає Держприкодонслужба.

Також повідомляється, що «о 23.15 29.07.14 прикордонниками знову зафіксовано політ вже 3 безпілотних літальних апаратів, які на висоті до 4 км рухались над материковою частиною України та повернулись до АР Крим».