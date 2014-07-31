Німеччина закликає допустити експертів на місце катастрофи "Боїнга"

Про це йдеться в його оприлюдненій сьогодні заяві, якою володіє УНІАН.

"Закликаємо усі сторони надати спостерігачам ОБСЄ та міжнародним експертам вільний доступ до місця катастрофи рейсу MH17", - відзначив Штайнмаєр.

"Це неприпустимо, що два тижні не були належним чином поховані усі загиблі, тіла яких залишаються на місці катастрофи", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

До України прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака.

Водночас ці експерти, представники ОБСЄ, а також поліцейські з Нідерландів і Австралії, з 27 липня не можуть потрапити на місце падіння літака через стрілянину.

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При цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Як повідомляє прес-центр АТО, 31 липня у зоні падіння літака «Боїнг 777» оголошено день ОБСЄ – «день тиші».

Читайте такожБойовики не дотримуються "дня тиші" в районі катастрофи Boeing-777 - штаб АТО«Це зроблено з метою забезпечити повноцінну роботу міжнародних експертів в зоні падіння пасажирського літака «Боїнг 777»,- сказано у повідомленні.

31 липня війська, що беруть участь в активній фазі АТО, не ведуть бойових дій, окрім захисту власних позицій від нападу.

Проте, зауважують в прес-центі АТО, наймані російськими терористами бойовики не дотримуються жодних міжнародних домовленостей та вимог.