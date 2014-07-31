Депутат міськради Севастополя: Україна не проявляє інтерес до своїх громадян в Криму
21:25, 31 липня 2014Політика
0 0
Україна не проявляє інтерес до своїх громадян в Криму.
Україна не проявляє інтерес до своїх громадян в Криму
Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав по скайп-зв'язку депутат міської ради Севастополя Василь Зеленчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter