Сили АТО звільнили від бойовиків понад 60 міст та сіл

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр оборони України Валерій Гелетей, повідомляє ТСН.

"Сьогодні звільнено більше 60 міст і сіл у Донецькій і Луганській областях. Те, що ми наступаємо, - це однозначно, і ми будемо постійно це робити. Ніяких зупинок у нас не буде", - зазначив очільник оборонного відомства.

Проте міністр наголошує, що про успіх можна буде говорити лише після остаточного звільнення території України від найманців-загарбників.

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"Я далеко не забобонна людина, але давайте поговоримо про успіх, коли на нашій землі, на території Донецької та Луганської областей не буде жодного терориста, жодного російського найманця, жодного кадировця, жодного ФСБ-шника", - зазначив Гелетей.

Крім того, міністр розповів, що чим більше наступає українська армія, тим більше оснащуються бойовики.

"Сьогодні Росія відкрито підтримує терористів, і не просто підтримує - вона активно провокує всі процеси, які відбуваються, застосовує силу, застосовує зброю, перекидає російських найманців на територію України", - заявив Гелетей.