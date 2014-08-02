Росія створює штучний дефіцит продуктів в Криму - фіскальна служба

Про це йдеться у заяві Державної фіскальної служби України, повідомляє Крым.Реалии.

У відомстві нагадали, що першого серпня представники Росії повністю заблокували в'їзд транспорту з українськими продовольчими товарами в анексований Крим.

Формальна причина затримки - невідповідність санітарним нормам Росії.

Зокрема, російська сторона перешкоджає ввезенню на територію Криму кукурудзи, кукурудзяної крупи, сої, соєвого борошна, насіння соняшнику, консервації, молочної продукції, безалкогольних напоїв.

Читайте такожОкупаційна влада Криму знову блокує транспорт з українськими продуктамиРух автотранспорту через пункти контролю «Ставки», «Каїрка» і «Чонгар» з боку Криму повністю заблоковано. З боку материковій частині утворилися кілометрові черги з сотень великогабаритних вантажівок.

«Вважаємо, що Росія створює штучний дефіцит продуктів харчування на тимчасово окупованій території України. Також такі дії спрямовані на примусове отримання російських митних дозволів для українських перевізників - є частиною заходів щодо легітимізації окупаційної влади», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося раніше, через введену Росією заборону на ввезення української молочної продукції, полиці кримських супермаркетів знову спорожніли. Причому відсутня як українська «молочка», так і російська.

Представниця одного з керченських супермаркетів «Сільпо» пояснила це тим, що в мережі немає постачальника і тому появи молока і молочної продукції найближчим часом можна не чекати».

З 1 серпня набула чинності заборона на ввезення української сої, соєвого борошна та насіння. Раніше російська влада заборонила ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежила поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.