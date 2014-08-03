В Донецьку бойових дій немає, але ситуація по місту залишається напруженою - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що, на жаль, енергетикам ще не вдалося підключити всі трансформаторні підстанції, що зазнали руйнації 2 серпня. Аварійні бригади в цілодобовому режимі відновлюють електропостачання Петровського, Кіровського та Куйбишевського районів.

Громадський транспорт працює у режимі вихідного дня, тобто, тролейбусів, трамваїв та автобусів виходить на лінії менше, а інтервал у графіку їхнього руху збільшився.

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Основними товарами і продуктами місто забезпечено, на полицях магазинів є все необхідне: крупи, сири, масло, м`ясо, молочне, яйця, цукор, сіль і т.п. В штатному режимі працюють хлібопекарні. Працюють і ринки, проте скоротилася кількість відкритих торгових точок, повідомили у міськраді.