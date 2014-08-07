Канада буде допомагати Україні військовим обладнанням
15:33, 07 серпня 2014Політика
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На тлі триваючого протистояння в Східній Україні і побоювань щодо нарощування Росією збройних сил уздовж кордону, Оттава планує направити в неспокійний регіон транспортний літак Hercules з військовим провіантом.
Канада буде поставляти в Україну військовий провіант / sunhome.ru
Поставки не будуть включати боєприпасів, однак будуть містити обладнання для наземних військ. У четвер, як очікується, відбудеться перший політ.
Про це за інформацією CTV News повідомляє Українська правда.
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Новини про військовий вантаж надійшли одночасно з введенням Канадою додаткових санкцій проти Росії.
Як повідомлялося, Канада приєдналася до США і Європейського Союзу до розширення санкцій проти Росії. Зокрема, під дію нових санкцій потрапили 19 росіян і українців, а також 22 російські і українські компанії.
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