Канада буде допомагати Україні військовим обладнанням

Поставки не будуть включати боєприпасів, однак будуть містити обладнання для наземних військ. У четвер, як очікується, відбудеться перший політ.

Про це за інформацією CTV News повідомляє Українська правда.

Читайте такожКанада ввела нові санкції через дестабілізацію ситуації в Україні

Новини про військовий вантаж надійшли одночасно з введенням Канадою додаткових санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, Канада приєдналася до США і Європейського Союзу до розширення санкцій проти Росії. Зокрема, під дію нових санкцій потрапили 19 росіян і українців, а також 22 російські і українські компанії.