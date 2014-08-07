На кордоні з Україною зосереджено більше, ніж 20 тисяч російських військових - РНБО

Речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявляє, що на кордоні з Україною зосереджено більше, ніж 20 тис. російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Лисенка, “чисельність 20 тис., про яку вів мову представник Північноатлантичного альянсу, відповідає дійсності, але трошки занижена”.

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Як сказав Лисенко, окрім військовослужбовців, які накопичилися вздовж українсько-російського кордону, “там присутні представники правоохоронних органів РФ, тобто поліція і внутрішні війська - вони теж є бойовою силою і також несуть загрозу”. За його словами, “20 тис. - це некоректна цифра, вона трошки більша”.

Лисенко заявив, що сьогодні неможливо назвати точну кількість російських сил, зосереджених на українсько-російському кордоні. Він зазначив, що Міністерство оборони РФ пояснює зосередження сил на кордоні проведенням чергових масштабних навчань, які мають проходити з 4 по 8 серпня. “Якщо 9 серпня не відбудеться руху назад учасників навчань, то це вже зовсім інша ситуація. Тоді вірити Москві вже взагалі не можна, навіть дослухатися до її думки”, - сказав він.