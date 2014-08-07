На Майдані готуються до штурму: знову ростуть барикади, на території озброєні люди

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на Інститутській і Михайлівській вулицях виросли нові барикади.

Інститутську перегородили сміттям і битою цеглою з Будинку профспілок. На михайлівській барикаду укріпили самоскидом, відібраним у комунальників.

Читайте такожУ мешканців Майдану вилучили велику кількість зброї, російські паспорти та рублі - Кличко

Входи в метро Майдан Незалежності завалені шинами.

На Майдані не більше 300 осіб, однак проходи в барикадах охороняють озброєні вогнепальною зброєю і кийками кремезні чоловіки.

Скупчення правоохоронців довкола Майдану нема, однак ближніми вулицями їздять "Богдани" з курсантами МВС і "швидкі"