На Майдані готуються до штурму: знову ростуть барикади, на території озброєні люди
23:54, 07 серпня 2014Політика
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Мешканці нинішнього Майдану, схоже, готуються до штурму. Довкола головної площі держави виросли нові барикади.
REUTERS
Як повідомляє кореспондент УНІАН, на Інститутській і Михайлівській вулицях виросли нові барикади.
Інститутську перегородили сміттям і битою цеглою з Будинку профспілок. На михайлівській барикаду укріпили самоскидом, відібраним у комунальників.
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Входи в метро Майдан Незалежності завалені шинами.
На Майдані не більше 300 осіб, однак проходи в барикадах охороняють озброєні вогнепальною зброєю і кийками кремезні чоловіки.
Скупчення правоохоронців довкола Майдану нема, однак ближніми вулицями їздять "Богдани" з курсантами МВС і "швидкі"
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