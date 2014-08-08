Бійці "Айдару" продовжать службу в зоні АТО
00:26, 08 серпня 2014Політика
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Командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук бійці продовжать службу в зоні АТО
Бійці "Айдару" продовжать службу в зоні АТО / Фото: УНІАН
В ефірі 5 каналу він заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розібрався у ситуації, що склалася навколо підрозділу, повідомляє ТСН.
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"Ми й надалі будемо відстоювати територіальну цілісність України. Навіть якби було ухвалено рішення про розформування, наші бійці продовжили б воювати на Сході України. На Майдан ми б не повернулись", - заявив командир батальйону "Айдар".
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