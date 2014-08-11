У військоматах пояснили, кого найбільше торкнеться третя хвиля мобілізації

Військові комісари просять не дивуватися, якщо повістка прийде тим, хто в армії не служив через непридатність. А саме через певні хвороби, приміром: бронхіти, гастрити чи плоскостопість легкого ступеня. Тепер таких можуть забрати до війська після повторної комісії. Особливо, якщо серед них є програмісти, медики, бухгалтери і кухарі, повідомляє ТСН з посиланням на ZIK.

"Не готують зараз військові стільки кухарів, які необхідні військовій частині. Будь-якій навіть найменшій військовій частині потрібно 5-10 кухарів", - каже т.в.о військового комісара Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тищенко.

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Повістка на руках не завжди означає, що вас призвуть до війська. Часто у військкоматі просто хочуть уточнити інформацію про потенційного вояка, бодай задля поповнення резерву.

Водночас про мобілізацію існує чимало міфів, які активно створюють і поширюють прихильники антимобілізаційного руху. Зокрема існує стереотип, що захищають східні кордони лише західняки.

"Ми знаємо безліч прикладів героїчних військовослужбовців 95-ї житомирської бригади. Знаєте трагічний випадок літака, де були військовослужбовці і з Запорізької і Дніпропетровської області. І воюють пліч о пліч з 24-ї бригади львівської і військовослужбовці з 28-ї бригади, які з Одещини", - коментує перший заступник начальника ГУ з роботи з особовим складом збройних сил України Олександр Голоднюк.

Інший стереотип – що беруть практично чоловіків із села, а якщо вже і з міста, то заможних не чіпають. Але комісар і це заперечує, тут же на місці знайомлячи нас з успішними львів'янами.

Наші хлопці йдуть на війну голі і босі – ще один поголос про українську армію. На початку АТО, кажуть військові, амуніції і навіть їжі справді бракувало. Однак, завдяки здебільшого простим українцям спочатку і держави останнім часом на відсутність необхідної амуніції вояки вже не нарікають.

Третьої черги мобілізації узагалі могло б не бути, якби на Схід відправили силовиків – це ще одна теза, кинута в маси. І маси мають чим її аргументувати - мовляв, навіть після Майдану правоохоронці і далі здіймають кийки на беззбройних. Чому б їхню силу, кажуть люди, не використати на фронті.

Однак, вважає політолог Ігор Танчин, це не аргумент проти мобілізації. Вона необхідна зараз, інакше може розгорітися ще масштабніша війна. Резерву силовиків Україні не вистачить, тому нині принципово створювати потужну українську армію.