Сили АТО рекомендують мирним жителям покинути Донецьк і Луганськ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Для мирних жителів бажано залишити великі міста -Донецьк і Луганськ, тому що вони у нас зараз перед тим, щоб їх звільнити", - заявив він, додавши, що "гуманітарні коридори працюють як у Луганській області, місце збору - населений пункт Щастя, так і в Донецькій області - місце збору населений пункт Дачне".

"Українські військові забезпечили можливість безперешкодного пересування по території, вже звільненої від терористів, яка зараз контролюється силами АТО", - повідомив Андрій Лисенко.

РНБО звертається до мирних жителів "при можливості залишати ці міста тимчасово, тому що там буде проходити операція по їх звільненню і знищенню терористів. Тому ми готові надати весь можливий транспорт для вивозу людей із населених пунктів", - зазначив Андрій Лисенко.