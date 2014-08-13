НАТО: гуманітарна місія, не узгоджена з Києвом буде посяганням на суверенітет

Про це головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філ Бридлав написав на своїй сторінці в соцмережі, передає "ЄвроПравда". Інший сценарій головнокомандувач НАТО розцінює як посягання на суверентитет України.

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"Будь-яка гуманітарна місія для України повинна бути узгоджена з Києвом і повинна проходити під повним контролем міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест. Все, що станеться за цими рамками, буде вважатися атакою на суверенітет України", - заявив головнокомандувач.