НАТО: гуманітарна місія, не узгоджена з Києвом буде посяганням на суверенітет
17:28, 13 серпня 2014Політика
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Міжнародна гуманітарна допомога Україні має здійснюватися Червоним Хрестом за погодженням з Києвом.
У НАТО вважають, що допомога повинна узгоджуватися з Києвом / фото mil.gov.ua
Про це головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філ Бридлав написав на своїй сторінці в соцмережі, передає "ЄвроПравда". Інший сценарій головнокомандувач НАТО розцінює як посягання на суверентитет України.
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"Будь-яка гуманітарна місія для України повинна бути узгоджена з Києвом і повинна проходити під повним контролем міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест. Все, що станеться за цими рамками, буде вважатися атакою на суверенітет України", - заявив головнокомандувач.
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