Bloomberg: Військові навчання, які російська армія проводить в Азії, викликали гнів японської влади

У статті, яка називається «Військові навчання, які російська армія проводить в Азії, викликали гнів японської влади», опублікованій на сайті Bloomberg.com Пол Абельский та Ізабель Рейнольдс повідомляють про те, що Росія почала військові навчання на далекому сході країни, що викликало протест у сусідній країні, Японії, при тому, що російські війська зараз також активізувалися біля кордонів зі Східною Європою та Україною.

Навчання на Курильських островах почалися вчора за участю понад 1000 військових, п'яти вертольотів і близько 100 одиниць техніки, повідомила державна служба новин "РИА Новости" з посиланням на Олександра Гордєєва, регіонального представника Міністерства оборони Росії. Японія, яка також має територіальні претензії на острови, стверджуючи, що це її північна територія, назвала навчання «абсолютно неприйнятними», йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

В результаті цього спору відносини між Росією і ще одним її торговим партнером можуть погіршитися, а всі спроби прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе врегулювати територіальний спір може завершитися невдачею. Обсяги торгівлі між двома країнами, які після Другої світової війни не підписали мирний договір, збільшилися більш ніж у шість разів за останнє десятиліття і в минулому році становили 37 млрд. дол., підсунувши Японію на шосте місце серед партнерів Росії з дванадцятого у 2003 р., за даними Міжнародного валютного фонду.

Російський уряд, який був обурений тим, що Японія підтримала санкції проти Росії через події в Україні, менше двох тижнів тому скасував переговори між заступниками міністрів закордонних справ двох країн. Під час навчань російські військові будуть тренуватися «захищати берегову лінію» і практикувати розгортання повітряно-десантних військ, сказав Гордєєв, як повідомляє РИА Новости.

Балтійське море, Тихий океан

Після початку навчань у Тихому океані Росія почала проводити навчання, які охопили різні регіони найбільшої у світі країни. Росія, населення якої складає 143 млн. осіб, а економіка оцінюється в 2 трлн. дол., у цьому десятилітті приступила до найсерйозніших випробувань своїх збройних сил із часів холодної війни.

Два дні тому, служба новин ИТАР-ТАСС повідомила про те, що тижневі навчання за участю близько 3 тис. десантників, бойових літаків і вертольотів почалися в Псковській області на заході Росії, яка межує з Білоруссю, а також Естонією і Латвією, які є членами Європейського союзу та НАТО.

США та їх союзники звинуватили Росію в тому, що вона проводить військові навчання під час протистояння з Україною, щоб чинити тиск на свого західного сусіда.

За даними українського уряду, біля російсько-українського кордону перебувають 45 тис. солдатів, 160 танків і 192 бойових літаки та інша техніка, в тому числі Росія розмістила своїх військових у Криму. Це наймасштабніше нарощування російських військ з травня, коли вони були відведені від кордонів.

Візит Абе

Військові навчання, під час яких випробовувалися повітряні сили і сили протиповітряної оборони, закінчилися 8 серпня на полігоні Ашулук в Астраханській області, війська повернулися в місця своєї постійної дислокації, повідомив Інтерфакс із посиланням на Міністерство оборони Росії.

Абе намагався встановити більш тісні зв'язки з Росією, щоб вирішити територіальні суперечки часів холодної війни і збільшити постачання російських енергоносіїв до Японії. Він став першим японським лідером, який протягом останнього десятиліття здійснив офіційний візит до Росії і зустрівся з президентом Володимиром Путіним п'ять разів, у тому числі він їздив до Сочі на церемонію відкриття Олімпійських Ігор, на відміну від президента США Барака Обами. Але тепер у Абе виникли труднощі, так як Японія разом з іншими країнами «Великої сімки» підтримала рішення про введення санкцій проти Росії у зв'язку з анексією Криму і її зовнішньою політикою щодо України.

Росія і Японія ведуть територіальні суперечки щодо чотирьох островів, розташованих поблизу головного північного острова Японії-Хоккайдо, які захопив Радянський Союз у кінці війни. Після того як військові дії на Тихому океані припинилися в 1945 р. Радянський Союз відмовився від договору про нейтралітет, який він підписав з Японією в 1941 р. і в серпні оголосив війну.

На початку вересня Радянський Союз узяв під свій контроль острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї і протягом кількох наступних років депортував тисячі японців, які проживали там, розповіли представники Міністерства закордонних справ Японії.

Розбіжності з приводу островів стали каменем спотикання для Японії і Радянського Союзу в процесі підписання безстрокового мирного договору після переговорів у 1956 р. Обидві сторони підписали спільну декларацію про відновлення дипломатичних відносин і домовилися продовжувати переговори щодо островів.