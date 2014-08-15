Сили АТО знищили позиції бойовиків на підступах до Луганська

В зоні АТО тривають сутички в районах Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська, Шахтарська (Молодецьке), Торез, Попасна, Красний Луч, Іловайськ.

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"На підступах до Луганська українські війська завдали вогневих ударів по позиціях бойовиків, знищивши живу силу та техніку противника", - пише він.

Експерт зазначає, що бойовики проводять контратаки відразу за декількома напрямками. Особливо запеклі бої терористи ведуть з метою відновлення контролю над «перерізаними» ділянками стратегічно важливих трас Н21 (у районі Шахтарська) і М-04 (в районі н.п.Новосвітлівка і Хрящувате), які забезпечують зв'язок Донецька і Луганська з іншими територіями, контрольованими бойовиками.