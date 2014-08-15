Олланд вимагає від Росії відвести війська від українського кордону
Президент Франції Франсуа Олланд закликав Росію поважати територіальну цілісність України та терміново відвести війська від кордонів. Це, на його думку, дозволить знизити напругу в регіоні.
Як повідомляє ТСН, про це Олланд сказав під час виступу у Марселі з нагоди 70-річчя відкриття Другого фронту під час ІІ світової війни.
"У той час, як я з вами розмовляю, існує велика напруга на східному кордоні України. Я закликаю, у першу чергу Росію, поважати територіальну цілісність України. Крім того, лідерів обох країн зробити необхідні зусилля, щоб зупинити ескалацію", - сказав Олланд.
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Нагадаємо, що російська бронетехніка учора вже увійшла на територію України. Це підтвердив офіційний Київ та НАТО. Москва ж заперечує факт вторгнення в Україну.
Очевидці повідомили, що колона бронетехніки під російськими прапорами вже біля Луганська.