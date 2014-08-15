Олланд вимагає від Росії відвести війська від українського кордону

Як повідомляє ТСН, про це Олланд сказав під час виступу у Марселі з нагоди 70-річчя відкриття Другого фронту під час ІІ світової війни.

"У той час, як я з вами розмовляю, існує велика напруга на східному кордоні України. Я закликаю, у першу чергу Росію, поважати територіальну цілісність України. Крім того, лідерів обох країн зробити необхідні зусилля, щоб зупинити ескалацію", - сказав Олланд.

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Нагадаємо, що російська бронетехніка учора вже увійшла на територію України. Це підтвердив офіційний Київ та НАТО. Москва ж заперечує факт вторгнення в Україну.

Очевидці повідомили, що колона бронетехніки під російськими прапорами вже біля Луганська.