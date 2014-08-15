Росія вирішила заборонити імпортний одяг

Про це повідомляється на сайті уряду РФ, передає 5 канал.

У перелік товарів потрапили тканини, верхній одяг, спецодяг, натільна білизна, а також одяг зі шкіри та хутра.

У документі наголошується, що дані заходи спрямовані на підтримку вітчизняних виробників у сфері легкої промисловості.

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На відміну від заборони на імпорт продуктів харчування з країн, які ввели санкції проти РФ, ця заборона буде стосуватися набагато більшої кількості країн. Виняток зроблено лише для виробників з країн Митного союзу: Казахстану і Білорусі.

Водночас, заборона на імпорт одягу стосуватиметься лише закупівель, які здійснюються за державний рахунок і не поширюватиметься на імпорт, що здійснюється приватними особами і організаціями.