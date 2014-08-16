Канада надіслала українським прикордонникам ще одну партію військового спорядження

Про це повідомляє прес-служба Міністерства національної оборони Канади, передає "Ехо Москви".

Як йдеться у повідомленні, третій й останній літак із військовим спорядженням для України вирушив із Канади сьогодні. Очікується, що він прибуде до місця призначення протягом вихідних.

Читайте такожКанада буде допомагати Україні військовим обладнанням

Раніше прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив, що країна має намір надати Україні "нелетальне військове спорядження", яке Київ зможе використовувати для захисту східних кордонів.