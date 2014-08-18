У Макіївці внаслідок попадання снаряда загорівся суд, містом їздять танки бойовиків - очевидці

У Макіївці Донецької області, яка знаходиться під контролем терористів, від влучення снаряда загорілася будівля, в якій знаходиться народний суд.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили жителі Макіївки, які стали очевидцями цього.

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За їхніми словами, в Радянському районі Макіївки, у селищі Ханжонкове близько 12.00 від влучення снаряда загорівся народний суд, дах якого був відразу охоплений вогнем. Також, за повідомленням очевидців, у сусідніх будинках, школі та Будинку творчості вибито вікна. На місце пригоди приїхали й працювали пожежники. Жителі повідомили, що сьогодні по Макіївці їздили танки терористів із прапорами батальйону «Схід».