З території РФ жителів Донбасу обстрілюють забороненими в світі боєприпасами

14:45, 24 серпня 2014
Політика
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Населені пункти Донецької області з території Росії обстрілюються боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Смерч".

Донецкую область обстреливают со стороны РФ / фото соцсети

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі.

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"З території Російської Федерації почався обстріл забороненими в світі касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" і "Смерч", житлових кварталів населених пунктів Старобешеве, Кутейнекове, Новоазовськ. Наголошуємо, що вогонь ведеться виключно по житлових кварталах, де немає позицій сил АТО", - підкреслюється в повідомленні.

Post by Прес-центр АТО.
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