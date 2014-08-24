З території РФ жителів Донбасу обстрілюють забороненими в світі боєприпасами

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі.

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"З території Російської Федерації почався обстріл забороненими в світі касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" і "Смерч", житлових кварталів населених пунктів Старобешеве, Кутейнекове, Новоазовськ. Наголошуємо, що вогонь ведеться виключно по житлових кварталах, де немає позицій сил АТО", - підкреслюється в повідомленні.