За добу в зоні АТО загинули 5 військових, 8 поранені
13:44, 24 серпня 2014Політика
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Про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули 5 українських військовослужбовців, 8 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Він також спростував заяви терористів про те, що останнім часом нібито до них в оточення потрапила значна кількість українських військовослужбовців.
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“За останні три доби жодна людина в оточення не потрапила” , - зазначив Лисенко.
За його словами, на даний момент українські військові продовжують свої планові заходи, в тому числі і наступального характеру проти терористів.
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