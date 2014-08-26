Сили АТО не збираються здавати позиції під Іловайськом

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Оточення оперативне - тобто перехоплена дорога. Але є багато шляхів як піти пішки. Однак наші війська йти не збираються.

Тому що тоді доведеться здати дорогою ціною взяті позиції, здати стратегічний пункт - Іловайськ, який як молот нависає над донецьким угрупованням російських військ. Доведеться залишити техніку.

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В оточені частини приїхав командувач сектором "Б" генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Він не збирається залишати війська і відходити без наказу. Управління всіма підрозділами в "котлі" зберігається тверде, паніки серед бійців і командирів немає. Ніхто не скиглить, і у переважної більшості настрій бойовий.

Зберігається зв'язок з оточеними частинами. Але боротьба в Іловайську триває. Ні апатії і приреченості - бійці шукають можливості знищити ворога.

Противник припинив прямі атаки на наші війська - занадто високі втрати понесли російські найманці. Однак продовжується постійний обстріл з гаубиць, мінометів, реактивних систем залпового вогню. За допомогою безпілотних розвідників, оснащених камерами, противник б'є по наших позиціях і вдень і вночі", - повідомив журналіст.