Путін повідомив Меркель про намір знову поставити гуманітарну допомогу Донбасу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови керівників двох країн. «Путін і Меркель висловилися на користь якнайшвидшого припинення кровопролиття, виправлення гуманітарної ситуації на сході України і необхідності переходу на шлях політичного врегулювання. Президент Росії повідомив про намір російської сторони забезпечити нові поставки гуманітарної допомоги населенню Луганської та Донецької областей», - йдеться в повідомленні.

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Глави обох країн наголосили на важливості продовження міжнародних зусиль по сприянню деескалації конфлікту, в тому числі по лінії контактної групи, яка повинна відновити свою роботу найближчим часом. Відзначена також актуальність контактів з проблематики транзиту газу в Європу через українську територію.

Крім цього, в ході телефонної розмови президент РФ інформував канцлера Німеччини про основні підсумки зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України та представниками Європейського союзу 26 серпня в Мінську, в ході якої відбувся обмін думками з питань, що стосуються наслідків підписаної Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В свою чергу Ангела Меркель підтримала досягнуту домовленість про проведення інтенсивних переговорів на цей рахунок між експертами Росії, України і комісії Європейських співтовариств.