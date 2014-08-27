Путін повідомив Меркель про намір знову поставити гуманітарну допомогу Донбасу
Президент Росії Володимир Путін повідомив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель про намір забезпечити нові поставки гуманітарної допомоги на Донбас.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови керівників двох країн. «Путін і Меркель висловилися на користь якнайшвидшого припинення кровопролиття, виправлення гуманітарної ситуації на сході України і необхідності переходу на шлях політичного врегулювання. Президент Росії повідомив про намір російської сторони забезпечити нові поставки гуманітарної допомоги населенню Луганської та Донецької областей», - йдеться в повідомленні.
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Глави обох країн наголосили на важливості продовження міжнародних зусиль по сприянню деескалації конфлікту, в тому числі по лінії контактної групи, яка повинна відновити свою роботу найближчим часом. Відзначена також актуальність контактів з проблематики транзиту газу в Європу через українську територію.
Крім цього, в ході телефонної розмови президент РФ інформував канцлера Німеччини про основні підсумки зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України та представниками Європейського союзу 26 серпня в Мінську, в ході якої відбувся обмін думками з питань, що стосуються наслідків підписаної Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
В свою чергу Ангела Меркель підтримала досягнуту домовленість про проведення інтенсивних переговорів на цей рахунок між експертами Росії, України і комісії Європейських співтовариств.