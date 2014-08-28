Російський військовий розповів, як його частина озброювала терористів (відео)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

У заяві йдеться, що затриманий Хохлов Петро Сергійович, 1995 р.н., під час допиту повідомив, що його військова частина передає терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" військову техніку та боєприпаси.

Зокрема, бойовики регулярно отримують від Росії системи залпового вогню БМ-21 "Град", БМП-2, БТР-80.

Читайте такожРосійські десантники: Наші ЗМІ нам брешуть та багато чого недоговорюють"Нам розповідали, що передавали машини чеченцям," - зазначив Хохлов, додавши, що згодом техніку мали отримати терористи. Потім, за свідченням військового, техніку відправляли до Донецька.

Під час перебування в Україні Хохлов дізнався, що бойовикам платять "150 тисяч на місяць". Як зізнався військовий, вони разом із товаришем з частини вирішили залишити російську армію та воювати у складі терористів.

Аби приховати причетність ЗС РФ до забезпечення терористичних організацій важким озброєнням російські військовослужбовці за наказом командирів фізично знищують на військовій техніці, яку готують до передачі терористам, заводське маркування, номери, символіку та емблеми - усе, що дозволяло б установити її походження.