Яценюк у Дніпропетровську зустрінеться з солдатами, які вийшли з оточення

Про це прем'єр повідомив під час свята Першого дзвоника в одній зі шкіл Києва. "Зараз я їду в Дніпропетровськ, там, де сотні наших поранених солдатів, які вийшли з оточення. Вони потребують нашої і вашої підтримки", - зазначив глава уряду.

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"Перед нами великі виклики, але ми подолаємо всі ці виклики, подолаємо, коли будемо разом, коли будемо піклуватися один про одного, і подолаємо, коли будемо вірити і будемо впевнені в нашій перемозі. Ми ніколи не здамося", - підкреслив прем'єр-міністр.