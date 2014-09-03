Експерти розповіли, чого може очікувати Україна від саміту НАТО

У заході братимуть участь лідери 60 країн та міжнародних організацій, 70 міністрів закордонних справ і стільки ж міністрів оборони. НАТО прийняло рішення не запрошувати до участі у саміті представників Російської Федерації.

Читайте такожСаміт НАТО ухвалить "Дорожню карту готовності" - генсек

На думку дипломатів "Майдану закордонних справ", чіткі і очікувані в Україні сигнали з боку країн-членів наразі відсутні: надавати військову та військово-технічну (надання озброєнь) допомогу у війні проти Росії Північноатлантичний Альянс поки що не збирається.

Проте, стверджують експерти, за результатами аналізу наявної інформації можна прогнозувати, що у підсумкових документах саміту НАТО міститиметься підтвердження територіальної цілісності України, засудження агресії Росії та висловлюватиметься згода до обговорення шляхів можливої допомоги нашій державі у контексті заявлених потреб, у тому числі у військово-технічній сфері. При цьому слід наголосити, що рішення про надання, або ненадання допомоги Україні у вигляді озброєнь та військової техніки прийматиметься не в рамках НАТО, а виключно на двосторонньому, міждержавному рівні з урахуванням усіх аспектів національної безпеки країни-донора.

Читайте такожРасмуссен: Україна отримає підтримку на саміті НАТО

Експерти "Майдану закордонних справ" сподіваються, що під час переговорів офіційний Київ наполегливо порушуватиме питання виконання положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору (НАТО) 1997 року, яка містить посилання на гарантії безпеки Україні як без'ядерній державі, надані у Будапешті в 1994 році, а також нагадує, що: "Союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати суверенітет та незалежність України, її територіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітання та її статус без'ядерної держави, а також принцип непорушності кордонів, як ключові фактори стабільності та безпеки в Центрально-Східній Європі та на континенті в цілому".

Читайте такожУкраїну запросили взяти участь у вересневому саміті НАТО

Також експерти вважають, що зусилля української дипломатії мають бути спрямовані на зовнішньополітичне та інше забезпечення протидії зовнішній агресії (пошук джерел та механізмів військового і військово-технічного співробітництва та допомоги з одночасним роз’ясненням доцільності поглиблення економічних та інших санкцій проти РФ), а не на безкінечні політичні консультації у різних форматах.