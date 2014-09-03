На україно-російському кордоні уряд розпочинає реалізацію проекту "Стіна"
13:22, 03 вересня 2014Політика
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Уряд України розпочинає реалізацію проекту "Стіна" в рамках заходів з облаштування державного кордону з Російською Федерацією.
Пропускной пункт ”Гоптовка”
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання Кабінету міністрів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Ми розпочинаємо проект «Стіна». Це проект реального будівництва кордону між Україною та Російською Федерацією», - сказав він.Читайте такожПобудувати захисну споруду на кордоні з РФ вкрай складно - прикордонники
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Європейська технічна місія найближчим часом дасть оцінку масштабам робіт з облаштування кордону України з РФ.
На Чернігівщині вже укріплюють кордон із РФ - споруджують рови та планують побудувати стіни.
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