На україно-російському кордоні уряд розпочинає реалізацію проекту "Стіна"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання Кабінету міністрів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розпочинаємо проект «Стіна». Це проект реального будівництва кордону між Україною та Російською Федерацією», - сказав він.Читайте такожПобудувати захисну споруду на кордоні з РФ вкрай складно - прикордонники

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Європейська технічна місія найближчим часом дасть оцінку масштабам робіт з облаштування кордону України з РФ.

На Чернігівщині вже укріплюють кордон із РФ - споруджують рови та планують побудувати стіни.