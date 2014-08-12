На Чернігівщині укріплюють кордон із РФ: споруджують рови та планують побудувати стіни

У Чернігівській області укріплюють державний кордон із Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв.

"Кордон із Росією буде укріплено", - запевнив він.

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За словами Звєрєва, зараз ведуться технічні роботи на ділянці кордону від Сеньківки (Городнянський район) до Грем'яча (Новгород-Сіверський район). Зокрема, виконуються роботи зі спородження ровів. У подальшому Звєрєв вважає за необхідне в окремих секторах зміцнити кордон за допомогою стін, на інших – за допомогою мінування. У цілому українсько-російський кордон у межах області буде посилено на всій його протяжності – 180 км.

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Голова Чернігівської обласної ради також поінформував журналістів, що звернувся із листом до голів обласних рад у регіонах, які не мають кордонів з Росією, аби вони надали допомогу технікою та людськими ресурсами. Крім того, Звєрєв наголосив, що для посилення обороноздатності Чернігівської області до регіону слід повернути штаб Північного оперативного командування, що тривалий час розміщувався у Чернігові.