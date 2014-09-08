Оприлюднено звіт щодо трагедії в Одесі: треба залучити експертів, допитати Парубія та міліціонерів

Про це йдеться у відповідній постанові №5041, текст якої розміщено на сайті Ради, повідомляє Українська правда.

ТСК нагадала, що в результаті трагічних подій в Одесі 2 травня загинули 48 осіб.

Комісія направила листи до МВС з проханням розглянути можливість залучення європейських експертів з метою проведення незалежної та неупередженої експертизи тіл загиблих та підстав їх загибелі у Одесі 2 травня.

Також ТСК просить прем’єр-міністра України звернутися від імені Уряду до Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна щодо сприяння залученню відповідних європейських експертів.

У свою чергу, МВС звернулося відповідними листами до посольстваІзраїлю, а також до США, Англії та Німеччини щодо надання фахівців для участі у проведенні токсикологічних та судово-медичних досліджень причин загибелі людей в приміщенні Будинку профспілок.

Читайте такожВ Одесі на Куликовому полі знайшли схованку з "коктейлями Молотова"Крім того в ТСК стверджують, що громадськість Одеси під час зустрічі із членами комісії акцентувала увагу на приїзді напередодні травневих свят до Одеси колишнього Секретаря РНБО Андрія Парубія, а також приїзду після трагічних подій, 3 травня заступника Міністра внутрішніх справ-керівника апарату Чеботаря С.І., створення ним оперативного штабу по стабілізації оперативної обстановки на території Одеси та області та взяття на себе його керівництва.

Як відомо, 29 квітня в Одесі під головуванням Парубія відбулося засідання оперативного штабу щодо забезпечення узгоджених заходів оперативного реагування на виклики і загрози національній безпеці України

"На думку членів Тимчасової слідчої комісії, вказані особи могли б прояснити ситуацію щодо подій, які відбувалися з 2 по 4 травня 2014 року у м. Одесі" – йдеться у звіті.

Читайте такожМатеріали по заворушеннях 2 травня в Одесі направлять в суд до жовтняРазом з тим, відповідно до одноголосного рішення, Тимчасова слідча комісія неодноразово запрошувала на свої засідання Парубія, голову СБУ Валентина Наливайченка та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з метою надання пояснень по суті порушених питань. Однак, зазначені особи не з’являлися на засідання Комісії з причин, які вони не повідомляли

Крім того, як ідеться в звіті, під час вказаних подій, працівники міліції не вжили належних заходів реагування для затримання осіб, які брали участь у сутичках з використанням заборонених засобів, озброєних вогнепальною зброєю, а в більшості випадків взагалі не втручалися у події, що відбувалися на центральних вулицях міста.

Читайте такожСлідчий: Заворушення в Одесі планувалися задовго до трагедії 2 травня Крім того, ТСК звернула увагу, що у деяких працівників міліції щитки на руках були перемотані червоним скотчем, аналогічним тому, що використовують для ідентифікації активісти антимайданівської "Одесской дружины".

"На це працівники міліції повідомили, що коли вони стоять у сцепці, то для захисту рук одягають щитки. Вказані щитки часто сповзають, що призводить до травмування рук, тому для фіксування, щитки обмотували скотчем, того кольору, який був у наявності", - сказано у звіті.