Росія у відповідь на нові санкції погрожує зірвати перемир'я на сході України

Спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін заявив про те, що Росія в обов'язковому порядку відповість на нові санкції Євросоюзу, якщо вони будуть прийняті, зокрема, він не виключає, що дії ЄС можуть призвести до зриву перемир'я на сході України, передає «Газета.Ru».

Читайте такожЕкономіст: Радикальні санкції Заходу кинуть Росію в колапс за тиждень Нагадаємо, 5 вересня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи був підписаний попередній протокол до угоди про припинення вогню в Донбасі. У той же день президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил припинити вогонь в зоні АТО з 18.00. Однак терористи і російська армія порушують перемир'я. Так, станом на 9 вересня, з 5 вересня у зоні АТО загинули 5 українських військових, 33 отримали поранення. Міністр оборони України Валерій Гелетей не виключає відновлення військового протистояння в Донецькій і Луганській областях.

Читайте такожСША готують нові санкції проти РФ - рішення ухвалять протягом декількох днів«Якраз в цей момент в Брюсселі не придумали нічого кращого, як проголосити чергові антиросійські санкції. На яку відповідь розраховували їх автори? На відповідь Росії? Ця відповідь обов'язково буде, і про це ми чесно, заздалегідь попереджали наших партнерів», - сказав Наришкін.

Читайте такожПорошенко підписав закон про санкції8 вересня ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії. Їх вступ у силу було відкладено для вивчення виконання угоди про припинення вогню на сході України. Посли ЄС приймуть рішення про введення санкцій проти Росії 10 вересня. До цього часу нові санкції підготують і США.