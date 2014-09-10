У Донецьку тривають бої за аеропорт попри перемир'я

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"Під час учорашнього наступу на позиції підрозділів ЗС України у цьому районі російські найманці втратили 3 танки та 2 БТРи. Позиції наших підрозділів на території аеропорту в Донецьку були обстріляні із застосуванням установок «Град»", - сказано в повідомленні.

Читайте такожДо всіх регіонів України закидають велику кількість диверсантів - ТурчиновТакож в РНБО повідомили, що бойовики продовжують провокації – обстрілюють житлові масиви Донецька, імітуючи українську артилерію, яка веде вогонь у відповідь. Внаслідок потрапляння снарядів пошкоджені Донецька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №22, два дев’ятиповерхові будинки й будинки приватного сектору.