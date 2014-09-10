Спецпосол МЗС пояснив, чому спостерігачі ОБСЄ не фіксують, хто починає стріляти

Про це в ефірі 5 каналу заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

«Спостерігачі ОБСЄ, вони ж не супер-герої – це звичайні цивільні особи, які можуть мати певний військовий досвід в минулому. Перебуваючи в зоні конфлікту, щойно починається обстріл, вони сідають в машини і їдуть. Їм не цікаво з’ясовувати, хто стріляє, тому що головне для них – це зберегти своє життя, у них мандат такий. Теоретично, ми б могли залучити будь-яких інших спостерігачів, але вони будуть поводити себе так само, тому що вони їдуть спостерігати, а не гинути від обстрілів», - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що моніторингова місія ОБСЄ напередодні таки зафіксувала порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків у місті Щастя Луганської області.

Також місія зафіксувала 13 вибухів в околицях Маріуполя 8 вересня.