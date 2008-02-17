Сирота: якщо така опозиція, то ну її на хрін, вибачайте

Народний депутата від Блоку Литвина Михайло Сирота не виключає створення коаліції у складі Партії регіонів, Блоку Литвина та НУ-НС. Таку думку нардеп висловив в інтерв`ю Радіо Свобода.

"В умовах наближення до президентських виборів Президент і Прем’єр-міністр починають дуже серйозно конкурувати і конфліктувати. З цієї причини, по суті справи, вони дали можливість заблокувати парламент, але за цим всім стоять більш важливі речі – остаточний перерозподіл державної власності і особливо земельних ресурсів. В цьому плані зрозуміло, що, відторгнута від економічних і фінансових потоків, Партія регіонів хотіла б зберегти певний вплив на процеси розподілу, а правляча парламентсько-урядова коаліція хотіла б замкнути всі фінансово-економічні потоки на себе", - зазначає народний депутат.

"Немає сьогодні поняття «опозиція і влада», є інше поняття – фінансово-економічні потоки і контроль над фінансово-економічними потоками. Контролювала ці потоки Партія регіонів з комуністами і соціалістами, їх відсунули після президентських виборів, а не хочеться відриватися від цих потоків. Знаходять гарні приводи, іде блокування парламенту. Тоді в кулуарах лідери зустрічаються, говорять: «Ну давай якось домовлятися. Не залишаєте потоки, залиште хоч струмочки». То це опозиція чи це торг за економіку?

Щоб бути владою, треба брати на себе політичну відповідальність. Якби ми були з Вами політичними партнерами, чи могли б Ви взяти на себе політичну відповідальність за наступні речі: приєднання до НАТО, прийняття нової Конституції на референдумі, збереження пропорційного закону про вибори по закритих списках політичних партій? Для нас це категорично не прийнятно, тому ми не можемо брати відповідальність за такі дії влади, а отже, ми не можемо бути у привладній коаліції. Але хіба це опозиція, коли комуністи і Партія регіонів голосують за суперкорупційний закон про державні закупівлі, ще й при тому, що Богословська, член Партії регіонів, абсолютно справедливо перед цим виступає, каже: «Хлопці, це ж корупція, ось Яценко, Осика, Врублевський», називає конкретні прізвища. І після цього 120 чоловік у Партії регіонів підтримують цей корупційний закон. Так якщо така опозиція, то ну її на хрін, вибачайте. Кому вона потрібна в Україні?!", - переконаний Сирота

"Де-юре у нас є коаліція БЮТу і НУНСу, але де-факто ми бачимо вже переформатування коаліції Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів і комуністів. Це, не дай Боже, не образа, а констатація факту за результатами голосування. Якщо вже говорити про будь-які можливості, то ще є одна теоретична можливість такої коаліції – це Партія регіонів, НУНС і, можливо, Блок Литвина. Ось весь той спектр невеликий, який має сьогодні український парламент щодо формування більшостей", - вважає нардеп.