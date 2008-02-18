Україна розпочала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі (доповнена)

Україна розпочала офіційні переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН сьогодні після зустрічі у Києві.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО наголосив, що, підписуючи у 2005 році, трирічну угоду з Євросоюзом, Україна ставила за мету отримати статус з ринковою економікою, вступити до Світової організації торгівлі, розпочати роботи щодо підписання посиленої угоди з ЄС, а також сформувати зону вільної торгівлі з ЄС.

«Мені приємно говорити про те, що три чверті цього стало реальністю. Ми віддані цьому процесу», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні ЄС є торговим партнером України номер один, і більшість інвестицій іде саме з Євросоюзу. Президент нагадав, що рівень товарообороту між Україною і Євросоюзом становить 32 млрд. доларів, що “зобов’язує думати нас про розвиток відносин”.

Він заявив, що сьогодні відбувається знакова подія – стартують офіційні переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

У свою чергу, П.МЕНДЕЛЬСОН зауважив, що це дуже важливий день не лише для України, а й для Євросоюзу. «Я думаю, є добрим знаком, що ЄС також відданий ідеї створення зони вільної торгівлі з Україною», - сказав він, додавши, що сьогодні започатковується нова стадія економічних відносин з Україною.

За словами П.МЕНДЕЛЬСОНА, зона вільної торгівлі має стати основним моментом нової посиленої угоди Україна-ЄС. На його думку, це стане важливим не лише для торгових та економічних відносин, а й для інтеграції України до європейських структур.

*** Угода про вільну торгівлю зменшить витрати на імпорт з ЄС для українських підприємств і споживачів, а також сприятиме доступу України до єдиного ринку ЄС, який є найбільшим у світі. Ця угода буде частиною нової розширеної угоди між ЄС та Україною, переговори з якої вже ведуться. Також Угодо про вільну торгівлю між ЄС та Україною є частиною ширшої політики Євросоюзу, спрямованої на створення стабільного і процвітаючого європейського кола сусідів за допомогою поглиблення економічних зв’язків.

Серед експортних ринків Євросоюзу Україна зараз посідає 25-ту сходинку. ЄС є першим торговим партнером України, після якого йде Росія. В останні роки спостерігалось стабільне зростання обсягів торгівлі між ЄС та Україною, які у 2006 році (у грошовому вимірі) становили 26 млрд. євро. Останні дані за 2007 рік свідчать про продовження цієї тенденції.

Український експорт до ЄС переважно складається з базової продукції, такої як метал, енергоресурси, машинне обладнання, сільськогосподарська продукція, а також хімікати. Більшу частину експорту до України складає машинне обладнання, хімікати та транспортне обладнання.