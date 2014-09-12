Порошенко: жодних змін до Угоди з ЄС не вноситься

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві під час спільного з президентом Європейської комісії Жозе Мануелєм Баррозу брифінгу.

«Я хочу чітко прояснити ситуацію з ратифікацією Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ніяких винятків, ніяких змін щодо тексту по відношенню до того, що я підписав 27 червня у Брюсселі, немає», - наголосив Порошенко.

«Угода підготовлена, вичитана, від Міністерства закордонних справ ми отримали її в Адміністрації президента, і мною у понеділок вона буде підписана і спрямована до Верховної Ради», - сказав він.

Читайте такожУкраїна і Європарламент синхронно ратифікують УА 16 вересняЗа словами президента, будь-які переговори щодо термінів запровадження тієї чи іншої норми – щодо заходів фітосанітарного контролю, що передбачає значні витрати українських підприємств, щодо графіку запровадження цих норм, щодо технічного регулювання, щодо терміну запровадження тих чи інших ставок по захисту внутрішнього ринку – це предмет можливого обговорення на Раді асоціації, який має чітко виписану процедуру.

«Зараз угода буде ратифікована так, як вона була підписана. Зараз ми провели переговори стосовно пошуків можливих компромісів. Ми досягли повного розуміння в цьому. І 17-го числа (листопада - УНІАН) ці переговори будуть офіційно продовжені на засіданні Ради асоціації», - наголосив Порошенко, додавши, що Рада асоціації може розпочати роботу лише після того, як сама угода набуде чинності.

Читайте такожМЗС Литви: пропозиція РФ про зміну УА з Україною неприйнятна«Я впевнений, що угода буде ратифікована значною кількістю голосів. Буде ратифікована синхронно – і у нас, і у Страсбурзі, і 1 листопада вона вступить у силу», - сказав президент.

Щодо подальших інструментів підтримки української економіки, за словами Порошенка, – «це питання нашого діалогу, наших дискусій, і ми абсолютно не маємо жодного сумніву у підтримці з боку Європейського Союзу тих зусиль з подолання кризи в економіці, з підтримки української економіки, яких Україна буде потребувати».

Раніше Росія надала список правок, які хотіла б внести в Угоду України з ЄС на 60-ти сторінках. Також РФ погрожує Україні санкціями у разі ратифікації незміненого тексту Угоди.